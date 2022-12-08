США вызволили из заключения РФ баскетболистку Грайнер, отдав Кремлю российского торговца оружием Бута

Об этом сообщил президент США Джо Байден.

"Это день, над которым мы работали в течение длительного времени, мы никогда не прекращали настаивать на ее освобождении", - сказал он во время утреннего выступления в Белом доме.

По словам Байдена, Грайнер уже в безопасности и возвращается домой на самолете из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Я рад сказать, что Бриттни в хорошем настроении... ей нужно время и простор для восстановления", - сказал президент США.

МИД России подтвердил обмен. Там отметили, что он прошел в аэропорту Абу-Даби. Виктора Бута до сих пор везут в российский аэропорт Внуково.

Отмечают, что администрация Байдена предложила обмен еще в июле прошлого года. В США знали, что Россия давно пытается освободить торговца оружием Виктора Бута. До этого дня с россиянами велись "тщательные переговоры" по освобождению Грайнер. Во время них администрация президента США также отметила, что хочет освободить бывшего морского пехотинца Пола Велана, которого Россия обвинила в шпионаже.

"Хотя нам еще не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдались; мы не сдадимся", - сказал Байден.

Он также предупредил американцев осторожничать во время путешествий за границу. Это связано с тем, что есть риск быть неправомерно задержанным иностранным правительством.

Справка: Виктор Бут – российский торговец оружием, известный как "Торговец смертью". В 2010 году его экстрадировали в Таиланд после спецоперации агентства США по борьбе с наркотиками (DEA) двумя годами ранее. В тот же 2010 Таиланд передал Бута США, после чего над преступником начался судебный процесс, в результате которого его приговорили к 25 годам лишения свободы и к выплате штрафа в размере 15 млн долларов.

Бриттни Грайнер – американская профессиональная баскетболистка, звезда WNBA.

5 августа стало известно, что Бриттни Грайнер в России приговорили к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

9 ноября стало известно, что Грайнер была переведена из следственного изолятора в колонию.