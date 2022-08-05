Об этом сообщает The Washingron Post.

"После действий Китая мы вызвали посла КНР Цинь Гана в Белый дом, чтобы объявить ему демарш по поводу провокационных действий его страны. Мы осудили военные действия КНР, которые являются безответственными и противоречат нашей давней цели поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе", — заявил спикер. Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По анонимным данным официального представителя Белого дома, с послом встретился заместитель помощника Байдена и координатор по вопросам Индийско-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Курт Кэмпбелл.

Последний подчеркнул, что в политике США по отношению к Китаю ничего не изменилось и что Штаты хотят сохранять открытыми все линии связи. Кэмпбелл также отметил, что правительство США считает действия Пекина неприемлемыми и намерено отстаивать свои ценности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы еще раз прояснили, как приватно на самом высоком уровне, так и публично: ничего не изменилось в нашей политике по отношению к КНР. Мы также четко дали понять, что Соединенные Штаты готовы к любым действиям, на которые решится Пекин. Мы не будем искать кризиса, и не хотим его. В то же время мы не прекратим активность в морях и небе западной части Тихого океана в соответствии с международным правом, как мы это делали в течение десятилетий, поддерживая Тайвань и защищая свободный и открытый Индо-Тихий океан", - заявил Кирби.

Власти КНР сообщили о сворачивании сотрудничества с США из-за визита в Тайвань спикера Палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси

3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей Конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.

Главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси. Заявление было подписано Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией, Соединенными Штатами и Верховным представителем Европейского союза.

4 августа спикер Палаты представителей США в рамках своего турне по Азии посетила так называемую демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей – ничейную землю протяженностью более 200 километров примерно в 50 километрах к северу от Сеула.

5 августа Пекин заявил, что наложит санкции на спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это связано с тем, что она посетила Тайвань.

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