США вывели все войска и дипломатов из Афганистана
31 августа последний американский дипломат покинул Афганистан
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters .
По словам Блинкена, Вашингтон будет проводить свою афганскую дипломатию, включая консульскую работу и администрирование гуманитарной помощи, из столицы Катара города Дохи.
"Началась новая глава в отношениях Америки с Афганистаном. Это та глава, в которой мы будем вести нашу дипломатию", - сказал Блинкен.
Он добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.
"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан", - сказал он.
Он также добавил, что Вашингтон ищет способы, благодаря которым американцы и другие иностранцы смогут покинуть Афганистан по суше.
"У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.
По его словам, в Афганистане осталось около 100 американцев, которые не успели уехать. Всего США эвакуировали более 6000 американцев.
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