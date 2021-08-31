США вывели все войска и дипломатов из Афганистана

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters .



По словам Блинкена, Вашингтон будет проводить свою афганскую дипломатию, включая консульскую работу и администрирование гуманитарной помощи, из столицы Катара города Дохи.



"Началась новая глава в отношениях Америки с Афганистаном. Это та глава, в которой мы будем вести нашу дипломатию", - сказал Блинкен.



Он добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.



"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан", - сказал он.



Он также добавил, что Вашингтон ищет способы, благодаря которым американцы и другие иностранцы смогут покинуть Афганистан по суше.



"У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.



По его словам, в Афганистане осталось около 100 американцев, которые не успели уехать. Всего США эвакуировали более 6000 американцев.

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