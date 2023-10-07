США высылают из страны двух дипломатов российского посольства
Соединенные Штаты высылают из Вашингтона двух российских дипломатов после того, как РФ отправила двух американцев за контакты с бывшим сотрудником консульства
Об этом пишет Bloomberg.
"Этот шаг был сделан после того, как Россия выгнала двух американских дипломатов за контакты с бывшим сотрудником консульства, обвиненного в сборе конфиденциальной информации. США назвали эти обвинения безосновательными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российским дипломатам было дано семь дней на то, чтобы покинуть США. Столько же времени дали американским дипломатам Джеффри Силлин и Дэвид Бернштейн, которым в прошлом месяце было приказано покинуть Россию.
"Департамент не будет терпеть тактику преследования наших дипломатов со стороны российского правительства", - заявил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.
- 15 сентября министерство иностранных дел России объявило "персоной нон решётки" сотрудников посольства США в Москве. В Государственном департаменте США заявили, что Россия избрала противостояние и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия.
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