США высылают из страны двух дипломатов российского посольства

Об этом пишет Bloomberg.

"Этот шаг был сделан после того, как Россия выгнала двух американских дипломатов за контакты с бывшим сотрудником консульства, обвиненного в сборе конфиденциальной информации. США назвали эти обвинения безосновательными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российским дипломатам было дано семь дней на то, чтобы покинуть США. Столько же времени дали американским дипломатам Джеффри Силлин и Дэвид Бернштейн, которым в прошлом месяце было приказано покинуть Россию.

"Департамент не будет терпеть тактику преследования наших дипломатов со стороны российского правительства", - заявил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.