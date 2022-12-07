США выступают за передачу Украине танков Leopard, - СМИ

Об этом сообщает FAZ .

По данным двух источников, имеющих доступ к информации с обеих сторон, в октябре 2022 года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсуждал вопросы поставок танков Leopard 2 с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером.

Один из собеседников издания отметил, что Салливан сказал, что США выступают за поставку такого оружия Украине. Впрочем, советник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что это решение должна принять Германия. Второй же сообщил, что Салливан сигнализировал Плетнеру о том, что было бы хорошо, если бы Украина получила эти танки.

Немецкое правительство не опровергло эту информацию. Спикер в свою очередь отметил, что кабинет канцлера Олафа Шольца постоянно на связи с союзниками Украины, в том числе из США. В то же время в Германии неоднократно заявляли, что не могут передать танки, поскольку никто из партнеров этого не сделал.

Однако эксперты отмечают, что существует ряд причин, по которым Украине нужны именно Leopard 2. Основной причиной является то, что эти танки являются стандартом польской армии. Это значит, что их можно обслуживать сразу в Польше. С американскими танками такой вариант пока невозможен.

Издание добавляет, что только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла бы поставить в Украину 80 единиц Leopard 2 в кратчайшие сроки.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.