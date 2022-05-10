English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир США выпустили монеты с сине-желтой украинской символикой

США выпустили монеты с сине-желтой украинской символикой

10 мая, 2022 вторник
12:13
Мир

В США выпустили серебряные инвестиционные монеты номиналом 1 доллар с сине-желтым флагом, подсолнухами и другими украинскими символами

Об этом сообщает Музей денег Национального банка.

Как отмечают в Нацбанке, эти монеты увековечивают мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет.

Основой для обратной стороны монеты стал дизайн созданный по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода". На первой монете вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг.

На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов, из подсолнечников также ее венок и букет в руках.

"Подсолнух издавна считается украинским символом любви к Родине. Когда солнце садится, сонях печально опускает головку – так и человек на чужбине скучает по родной земле, – рассказывают в Музее денег. – Соцветия соняха стали также символом скорби по погибшим на Донбассе украинским героям воплощением Дня памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа.

На другой стороне обеих монет изображен культовый американский орел в полете. На одной в своем привычном виде, на другой – в цвете украинской символики.

  • Эстонский Центральный банк выпустит в обращение монету номиналом два евро, посвященную Украине и свободе, с дизайном харьковской студентки-беженки

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

США
поддержка Украины
Читайте также:
Путін
9 мая, 2022 понедельник
Речь Путина на параде в Москве – признак слабости, - Климкин
9 мая, 2022 понедельник
Россия будет пытаться заменить утраченное высокоточное вооружение, – британская разведка
Илья Самойленко, Азовсталь
8 мая, 2022 воскресенье
Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.4
    Покупка 31.4
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.99
    Продажа 33.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
10 мая
12:30
Чтобы скрыть потери на войне, враг записывает убитых в список "без вести пропавших", – перехваченные разговоры
12:26
Парламент Литвы признал Россию террористическим государством
11:59
Глава МИД Литвы пояснил, почему отстранения Путина от власти будет мало
11:56
"Героев Украины" и "Василия Стуса": глава киевской подземки объявил результаты онлайн-голосования за переименование станций
11:41
Шестой пакет санкций против России может быть принят на этой неделе, – госсек МИД Франции
11:29
Азовсталь
Россияне продолжают штурм Азовстали: бьют из бомбардировщиков, артиллерии, систем залпового огня и танков
11:12
Эксклюзив
Ситуация на Азовстали катастрофическая, единственный игрок на геополитическом поле, который может помочь - Турция, - один из руководителей "Азова"
11:03
Кулеба
Если выиграем битву за Донбасс, победой для Украины в войне с РФ будет освобождение остальных наших территорий, - Кулеба
10:58
В Украину за 9 мая прибыли 25 тыс. граждан, почти 23 тысячи – украинцы
10:52
Воюют с ЕС и НАТО: Россия меняет риторику пропаганды из-за военных неудач
10:36
Rutube
Сайт российского видеохостинга Rutube после кибератаки не подлежит восстановлению, - СМИ
10:28
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров на торфяниках
10:12
В Киеве продлили работу городской электрички, а также возобновили курсирование еще двух троллейбусных и одного трамвайного маршрута
10:12
В Изюме из-под завалов многоэтажки извлекли тела 44 жителей, - ОГА
09:55
В Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли уже 226 детей, 416 получили ранения
09:42
Карта боевых действий в Украине на 8:00 10 мая
09:33
Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 26 тыс. военных, 1170 танков, 199 самолетов и 380 беспилотников, - Генштаб ВСУ
09:15
Путин не смог объявить 9 мая о военном продвижении в Украине, потому что Россия изначально недооценила украинское сопротивление, – британская разведка
09:07
Оккупанты 22 раза обстреляли Луганщину 9 мая: разрушено одно из отделений Нацполиции, есть пострадавшие
08:54
Жителей Полтавы предупредили об учебных стрельбах в городе 10-13 мая и призвали сохранять спокойствие
08:39
В Канаду прибыл первый самолет с украинскими беженцами
08:35
Байден
Байден выразил обеспокоенность, что Путин не может найти выхода из войны в Украине
08:03
Интервью
Дорж Бату
Диаспора и рядовые американцы добились того, что обе партии Конгресса США поддерживают Украину в войне с Россией, - писатель Дорж Бату
08:02
Утром 10 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, повреждены дома
07:51
Белый дом
Белый дом назвал обвинения Путина в причастности Запада к войне в Украине "ложью и абсурдом"
07:48
В Одессе задержаны несколько возможных корректировщиков вражеского огня
06:58
Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности, чтобы обвинить украинских военных, - Генштаб
06:58
Карл Негаммер
Канцлер Австрии напомнил, что именно украинские солдаты освободили Вену от нацистов в годы Второй мировой войны
06:36
Япония расширила свой санкционный список против России на 133 человека и 70 компаний
06:33
"Раптор" возле Змеиного, зерно за ленд-лиз и "слезы радости" в Мариуполе: в СНБО назвали фейки РФ за 9 мая
06:08
В США не исключили попытки РФ аннексировать Донбасс
05:50
Аваков: Если бы сейчас встретил Киву, то застрелил бы его - так надо поступать с предателями и негодяями
05:10
Наши сердца не имеют границ. Мы привержены поддержке Украины, - Джилл Байден
04:48
Глава МИД Франции назвал четыре главные ошибки Путина и сказал, что война может быть "долгой и тяжелой"
04:26
За минувшие сутки отбиты 8 атак, уничтожены около 250 врагов и более 30 единиц техники, - ОК "Восток"
04:06
Вечером 9 мая россияне обстреляли Сумскую область, потерь нет, - ОВА
03:44
Шольц поддержал идею Макрона о создании клуба союзников ЕС, в который войдут, в частности, Украина и Великобритания
03:22
У Пентагона еще резерв в $250 млн на военную помощь Украине. Этого хватит для утверждения нового пакета, - Кирби
02:58
Министры обороны Украины и США обсудили новые военные нужды ВСУ
02:36
Обратно в 90-е. Экономику России ожидает самое большое падение за последние 30 лет, - Bloomberg
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV