Об этом сообщает Музей денег Национального банка.

Как отмечают в Нацбанке, эти монеты увековечивают мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет.

Основой для обратной стороны монеты стал дизайн созданный по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода". На первой монете вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг.

На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов, из подсолнечников также ее венок и букет в руках.

"Подсолнух издавна считается украинским символом любви к Родине. Когда солнце садится, сонях печально опускает головку – так и человек на чужбине скучает по родной земле, – рассказывают в Музее денег. – Соцветия соняха стали также символом скорби по погибшим на Донбассе украинским героям воплощением Дня памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа.

На другой стороне обеих монет изображен культовый американский орел в полете. На одной в своем привычном виде, на другой – в цвете украинской символики.

Эстонский Центральный банк выпустит в обращение монету номиналом два евро, посвященную Украине и свободе, с дизайном харьковской студентки-беженки

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