США вынуждены пересмотреть план ограничения цен на российскую нефть, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

Издание отмечает, что США и ЕС, вероятно, применят более мягкие ограничения по ценам на российскую нефть. Да, цена может быть выше, чем предполагалось ранее. В этом будут участвовать страна G7, а также Австралия и Южная Корея. Чиновники G-7 стремятся также привлечь Новую Зеландию и Норвегию. Отмечают также, что ключевые торговые партнеры России – Индия и Китай – не будут участвовать в ограничениях.

Предыдущий план предусматривал ограничение цен на уровне 40-60 долларов за баррель с тенденцией к нижней границе. Впрочем, сейчас некоторые чиновники рассматривают верхнюю границу диапазона и даже более высокую цену. При этом некоторые чиновники признают, что такое решение позволит России и дальше получать значительные доходы от продаж нефти. Однако отмечают, что ограничения цен на нефть для России все еще находятся на стадии разработки.

В сентябре Россия получила 15 млрд от продажи нефти. Цена на нефть Brent в среду составила 96 долларов за баррель, в то время как в марте, вскоре после вторжения РФ в Украину, ее цена составляла 139 долларов за баррель.

Средняя цена марки Urals, основы российского экспорта, за три года составляла 63 доллара за баррель. По состоянию на конец прошлой недели эта цена составила около 74 долларов за баррель.

Рост цен на нефть играют немаловажную роль в промежуточных выборах в США, которые состоятся 8 ноября. Президент США Джо Байден пытался сдержать резкий рост цен для автомобилистов США после вторжения России, в частности, путем рекордного высвобождения запасов нефти в США.

Ожидается, что ограничение цен на нефть в окончательном виде будет объявлено до 5 декабря. Тогда же вступят в силу санкции ЕС в отношении таких услуг, как страхование, брокерство и финансовая помощь, связанная с транспортировкой российской нефти международным потребителям.

25 октября стало известно, что Эстония с декабря полностью запретит импорт российской нефти.