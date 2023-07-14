США выкупают у Тайваня списанные ЗРК Hawk для передачи в Украину, - СМИ
США приобретут у минобороны Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы МІМ-23 Hawk, чтобы передать их Украине в рамках нового пакета военной помощи
Об этом пишут China Times и Taiwan News .
Как отмечают источники изданий, речь идет о Phase III MIM-23 Hawk, снятых с вооружения армии Тайваня в июне.
Сообщается, что консультации с должностными лицами правительств США и Тайваня привели к соглашению между двумя странами. Тогда было принято решение, что после закупки Штатами ракеты будут отправлены украинской армии для борьбы с российскими беспилотниками и авиацией на малых высотах.
Министерство национальной обороны Тайваня не предоставило дополнительных комментариев. Там заявили, что оружие утилизируется в соответствии с собственными правилами. Согласно этим правилам излишки военной продукции не могут быть проданы, за исключением особых обстоятельств, утверждаемых министерством.
Тайвань заменит списанное оружие комплексом Sky Bow III (TK-3), для которого имеют не менее 13 батарей и 39 радаров этой системы.
Справка: MIM-23 HAWK – это американский зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный компанией Raytheon. Он принят на вооружение в 1960 году и с тех пор прошел несколько программ модернизации. Имеет три поколения: Phase I, Phase II и Phase III. Сначала комплекс разрабатывали для уничтожения самолетов, позже он был доработан для перехвата ракет. Они находились на вооружении большого количества европейских стран, среди которых Греция, Нидерланды, Франция, Германия и другие. По данным ВВС Тайваня, ракеты Hawk были использованы в 41 боевом учении в период с 1965 по 2017 год, успешно поразив свои цели более чем в 90% случаев.
- 9 июня США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов. Он включает в себя средства противовоздушной обороны и боеприпасы, в том числе системы ПВО HAWK и ракеты, дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и беспилотные авиационные системы Puma.
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