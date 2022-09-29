США выдвинули обвинение олигарху Дерипаске за нарушение санкций против РФ
США официально предъявили обвинения в уклонении от санкций и препятствовании правосудию российскому олигарху Олегу Дерипаске
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
"Министерство юстиции объявило сегодня об обнародовании обвинительного заключения, которое обвиняет гражданина США и трех граждан Российской Федерации в нарушении новых санкций США, введенных ранее в этом году в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.
Заместитель генерального прокурора Лиза А. Монако заявила, что Олег Дерипаска, работая во благо российского государства и энергетического сектора, стремился обойти санкции США с помощью лжи и обмана, чтобы нажиться на американском образе жизни и извлечь выгоду из него.
За сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США и нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях российскому олигарху грозит до 20 лет лишения свободы. Олег Дерипаска и его сообщники пытались родить ребенка в США, чтобы он мог воспользоваться преимуществами американской системы здравоохранения и гражданства США по праву рождения.
В обвинительном заключении также сообщается о намерении Соединенных Штатов конфисковать у Дерипаски доходы от его преступления, включая собственность США и доходы от продаж музыкальной студии.
Отметим, Олег Дерипаска 6 апреля 2018 года был включен в список санкций США. Является владельцем холдинга "Базовый Элемент", миллиардером, одним из самых богатых людей России.
Минфин Франции арестовал 3 имения российских бизнесменов. Конфисковали виллу "Геркулес" близ Сен-Тропе. Она с 2005 года принадлежит Дерипаске.
- Дерипаска находится под санкциями США еще с 2016 года. Его обвиняют во вмешательстве в выборы. Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину он выступил за прекращение войны и скорейшие мирные переговоры.
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