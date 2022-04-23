США выдвинули Абрамовичу ультиматум из-за отсутствия прогресса в переговорах Украины с РФ, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что США возобновили процесс введения санкций против Романа Абрамовича, после того, как его поездка в Киев для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной не имела успеха.

По данным собеседников Bloomberg, советники Белого дома усилили давление на руководство страны с целью введения санкций против Романа Абрамовича, разработанных еще несколько недель назад.

Они не были введены, якобы, по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского к главе Белого дома Джо Байдену, в надежде, что российский олигарх поможет добиться прогресса в переговорах.

Bloomberg утверждает, что в рамках недавней неформальной поездки в Киев Роман Абрамович провел встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. По результатам встречи сдвигов в переговорном процессе не произошло, а представительи миллиардера вообще опровергли, что такой визит состоялся.

Кремль заявлял, что Абрамович не официальный член российской делегации, но задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Роман Абрамович во время переговоров выступал в роли медиатора и сглаживал острые углы.

16 апреля Владимир Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах между Украиной и Россией в качестве представителя РФ.

17 апреля сообщалось, что Роман Абрамович посетил Киев с целью возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Роман Абрамович во время переговоров между Украиной и РФ исполняет роль медиатора .

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