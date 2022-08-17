США выделят Всемирной продовольственной программе $68 млн на закупку украинского зерна
Соединенные Штаты выделят 68 млн долларов для Всемирной продовольственной программы ООН на закупку украинской пшеницы для разрешения острого мирового продовольственного кризиса
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Хотя возобновление экспорта из черноморских портов Украины является положительным шагом в удовлетворении потребностей стран с нестабильной продовольственной безопасностью, эти поставки должны продолжаться, чтобы миллионы тонн пищи могли попасть на рынки и помочь накормить уязвимые слои населения мира", - заявил он.
Средства пойдут на поддержку закупки, транспортировки и хранения до 150 тысяч тонн украинской пшеницы для решения проблемы острой продовольственной безопасности.
Предполагается, что зерно получат жители стран Сомалийского полуострова, где царит историческая засуха, толкающая миллионы людей на грань голодной смерти.
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
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