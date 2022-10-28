США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, - Associated Press

Об этом сообщает Associated Press.

По информации СМИ, Украина получит от США тысячи боеприпасов для уже имеющихся вооружений. В частности, ВСУ получат боеприпасы к РСЗО HIMARS, успешно используемые для контрнаступления.

"Новая помощь поступила после того, как федеральные чиновники обнародовали усилия правительства США, чтобы гарантировать, что оружие, переданное Украине, не окажется в руках российских войск, их ставленников или других экстремистских групп. В плане, объявленном Государственным департаментом в четверг, отмечается, что учет оружия особенно сложен во время активной войны и когда на земле нет большого присутствия США", - пишут в AP.

О пакете помощи объявят уже сегодня, 28 октября. Об этом рассказали анонимные американские чиновники.

Украина направила запрос на поставку американских зенитно-ракетных комплексов Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, однако пока неизвестно, передадут ли их нашей стране.

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