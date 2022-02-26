США выделят Украине $350 млн на военную помощь, - Блинкен

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на обращение Белого дома.



"Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал по поручению президента беспрецедентную третью выборку президентских средств в размере до 350 миллионов долларов для немедленной поддержки обороны Украины", - говорится в сообщении.



Таким образом, общая помощь в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты выделили Украине за последний год, превысила $1 млрд.

Напомним, 25 февраля США сообщили о перемещении истребителей F-35 в регионы Балтийского и Черного морей на фоне военной агрессии РФ против Украины.