Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, пишет CNN .

"В настоящее время, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", - сказал он.

Блинкен также добавил, что ожидает скорого принятия конгрессом США дополнительного финансирования около $5,5 млрд на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность.

Госсек США также напомнил, что США направят $500 млн. на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ. Он напомнил, что удобрения в Европе подорожали, потому что поднялся в цене основной ингредиент для их производства – газ.

США отправят в Украину гаубицы с боеприпасами.

17 мая сенат США во время предварительного голосования одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд.

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