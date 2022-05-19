США выделят Украине $215 млн новой экстренной продовольственной помощи
Новая партия продовольственной помощи от США должна помочь Украине справиться с гуманитарным кризисом
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, пишет CNN .
"В настоящее время, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", - сказал он.
Блинкен также добавил, что ожидает скорого принятия конгрессом США дополнительного финансирования около $5,5 млрд на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность.
Госсек США также напомнил, что США направят $500 млн. на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ. Он напомнил, что удобрения в Европе подорожали, потому что поднялся в цене основной ингредиент для их производства – газ.
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