США выделят около $1 млрд на противокорабельные ракетные системы, снаряды для гаубиц и артиллерийские ракеты для Украины, - Reuters
В скором времени США предоставит Украине военную помощь на $1 млрд, туда войдут противокорабельные ракеты, снаряды для гаубиц и артиллерия
Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, Белый дом уже сегодня, 15 июня, объявит о новой военной помощи Украине на сумму около $1 млрд. Туда войдут противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.
Оружие будет включать больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777 и запасных частей.
Корреспондентам Bloomberg Дженнифер Джейкобс и Энтони Капаччо стало известно о помощи на 650 млн с противокорабельными ракетами Harpoon.
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