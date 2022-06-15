Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, Белый дом уже сегодня, 15 июня, объявит о новой военной помощи Украине на сумму около $1 млрд. Туда войдут противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

Оружие будет включать больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777 и запасных частей.

Корреспондентам Bloomberg Дженнифер Джейкобс и Энтони Капаччо стало известно о помощи на 650 млн с противокорабельными ракетами Harpoon.

14 июня министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что данные Украины о потерях ВСУ в ходе войны с Россией являются достоверными

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, так или иначе обеспечивающих поддержку ВСУ в условиях российской агрессии.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и союзники будут продолжать укреплять обороноспособность Украины.

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