США выделят более $186 млн для помощи украинским беженцам
Правительство Соединенных Штатов предоставит более $186 миллионов гуманитарной помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц и более трех миллионов беженцев из Украины
Об этом сообщает в заявлении государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Это обеспечит дальнейшую поддержку гуманитарных организаций, которые реагируют на кризис, и дополнит щедрость соседних стран, принимающих и поддерживающих беженцев", - говорится в заявлении.
Также Блинкен призвал прекратить войну России против Украины, а также Россию содействовать беспрепятственному гуманитарному доступу и безопасному выезду для тех, кто стремится покинуть город.
"Поставки гуманитарной помощи должны продолжаться беспрепятственно, а гуманитарные работники должны иметь безопасный проход для оказания помощи нуждающимся", - добавил госсекретарь США.
По его словам, Соединенные Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине, предоставив почти $293 миллиона гуманитарной помощи с конца февраля.
- Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что наша независимая страна будет существовать гораздо дольше Владимира Путина.
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