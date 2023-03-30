США выделят $9,5 млрд в поддержку демократии в мире
Расходы США на поддержку демократии в мире в 2022–2024 финансовых годах в общей сложности составят 9,5 млрд долларов
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты уже инвестировали и собираются выделить около 9,5 млрд долларов, работая с Конгрессом и при наличии ассигнований, для поддержки демократии, прав человека и более эффективного государственного управления во всем мире", - говорится в заявлении.
Также президент США Джо Байден в рамках саммита в поддержку демократии также объявил о выделении 690 млн долларов для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов во всем мире.
- Ранее в государственный бюджет Украины от Соединенных Штатов поступили гранты в размере 1,25 миллиарда долларов, которые в основном пойдут на социальные выплаты.
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