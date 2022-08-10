США выделят $89 млн на разминирование Украины
США предоставят Украине $89 млн для организации групп по разминированию территорий, чтобы уберечь мирное население
Об этом написала в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк .
"Мины, неразорвавшиеся боеприпасы, другие взрывоопасные предметы блокируют сельскохозяйственные угодья, задерживают восстановление, препятствуют возвращению людей домой, убивают, калечат невинных украинцев. Поэтому мы предоставляем $89 млн, чтобы Украина развернула 100 групп по разминированию и сделала страну более безопасной", - пишет Бринк.
- 9 августа стало известно , что Молдова подготовила саперов и готова направить в Украину для разминирования территорий.
- В конце июля Словения заявила , что поможет разминировать Украину.
- 24 июня пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий предположил, что для разминирования территорий Украины понадобится около 10 лет .
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