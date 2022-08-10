Об этом написала в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк .

"Мины, неразорвавшиеся боеприпасы, другие взрывоопасные предметы блокируют сельскохозяйственные угодья, задерживают восстановление, препятствуют возвращению людей домой, убивают, калечат невинных украинцев. Поэтому мы предоставляем $89 млн, чтобы Украина развернула 100 групп по разминированию и сделала страну более безопасной", - пишет Бринк.

9 августа стало известно , что Молдова подготовила саперов и готова направить в Украину для разминирования территорий.

В конце июля Словения заявила , что поможет разминировать Украину.

24 июня пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий предположил, что для разминирования территорий Украины понадобится около 10 лет .