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США выделят $135 млн из российско-американского фонда на восстановление экономики Украины и Молдовы

2 февраля, 2023 четверг
13:29
Мир

Российско-американский фонд TUSRIF в партнерстве с конгрессом США выделит 135 миллионов долларов на восстановление экономики Украины и Молдовы

Об этом говорится в пресс-релизе USAID.

"Нападение Кремля на украинский народ опустошило экономику Украины, которая в этом году, как ожидается, сократится более чем на 45 процентов. На Молдову также серьезно повлияли последствия войны, в том числе высокая инфляция, которая привела к росту стоимости жизни. Немедленная поддержка частного сектора в Украине и Молдове имеет решающее значение для укрепления обеих стран, когда они защищаются от агрессии Путина", - говорится в заявлении USAID.

Отмечается, что деньги будут выделены из американско-российского инвестиционного фонда (US Russia Investment Fund, TUSRIF).

В партнерстве с конгрессом США фонд перечислит более 154 миллионов долларов в поддержку "наиболее пострадавших от войны Путина против Украины". Из них 135 миллионов пойдут для поддержки экономического восстановления в Украине и Молдове, а 18 млн – для Фонда России и США (USRF) "для поддержки независимых СМИ в России".

"Фонд США - Россия солидарен со смелыми россиянами, выступающими против полномасштабного вторжения Кремля в Украину, и в дальнейшем будет поддерживать российские независимые СМИ, правозащитников и гражданское общество, в том числе тех, кто сейчас находится в изгнании. USAID горд быть партнером в этих усилиях", говорится в сообщении.

  • 1 февраля ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
  • 2 февраля еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что ЕС в скором времени анонсирует очередной пакет помощи Украине на €400 млн.

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