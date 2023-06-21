США выделят $1,3 млрд дополнительной помощи для восстановления Украины
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет финансовой помощи в размере $1,3 млрд. Средства направят, в частности, на восстановление энергосистемы, инфраструктуры и помощь предприятиям
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
"Сегодня я объявляю, что при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы предоставим более 1,3 миллиарда долларов дополнительной помощи. Мы собираемся инвестировать более 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине капитально отремонтировать свою энергетическую сеть, большая часть которой разрушена Россией", - сказал Блинкен.
Он отметил, что таким образом можно сделать энергетический сектор "чистее, более устойчивым, интегрированным с европейским", а также поддержать реформы энергетического рынка Украины, борьбу с монополиями и стимулирование частных инвестиций. По словам Блинкена, это позволит Украине стать крупным экспортером энергоносителей.
Госсекретарь США добавил, что еще 657 миллионов долларов пойдут на модернизацию пунктов пропуска на границе Украины, железнодорожных линий, портов и другой критической инфраструктуры. Для преодоления коррупции на таможнях и внедрения цифровых таможенных систем США было выделено $100 миллионов, а в помощь предпринимателям $35 миллионов.
"Демократия, укорененная в верховенстве права, место, где у всех украинцев есть достоинство, права человека, возможность реализовать свой полный потенциал. Все инвестиции, которые мы делаем в восстановление Украины, направлены на то, чтобы приблизить украинцев к этой реальности", - отметил Блинкен.
- Также на конференции по восстановлению Украины Великобритания объявила "исторический пакет финансовой поддержки для Украины" на сумму в три миллиарда долларов. По словам премьер-министра Британии, новый пакет помощи будет включать 3 млрд. долларов дополнительных гарантий для разблокирования кредитования Всемирного банка и 240 млн фунтов стерлингов двусторонней помощи.
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