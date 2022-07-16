США выделят $1 млрд на продовольственную безопасность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова чиновника из администрации Байдена.

"Президент Джо Байден объявит в субботу во время арабского саммита, что Соединенные Штаты выделят 1 миллиард долларов на новую краткосрочную и долгосрочную помощь по продовольственной безопасности для региона Ближнего Востока и Северной Африки", - сообщает издание.

По данным журналистов, Байден, на втором этапе своей первой поездки на Ближний Восток как президент, сосредоточился на запланированном саммите с участием шести государств Персидского залива, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC), а также Египта, Иордании и Ирака.

По словам чиновника, лидеры GCC также в течение следующих двух лет выделят 3 миллиарда долларов на проекты, отвечающие партнерским отношениям США в глобальной инфраструктуре и инвестициях.

9 июля представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что в результате войны России более 300 миллионов человек в мире оказались на грани голода.

16 июля Байден прибыл в Саудовскую Аравию договариваться о нефти и энергетической безопасности на фоне санкций против России.

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