США выделят $1 млрд на продовольственную безопасность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, - Reuters
Президент США Джо Байден планирует выделить 1 миллиард долларов на помощь по продовольственной безопасности для региона Ближнего Востока и Северной Африки
Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова чиновника из администрации Байдена.
"Президент Джо Байден объявит в субботу во время арабского саммита, что Соединенные Штаты выделят 1 миллиард долларов на новую краткосрочную и долгосрочную помощь по продовольственной безопасности для региона Ближнего Востока и Северной Африки", - сообщает издание.
По данным журналистов, Байден, на втором этапе своей первой поездки на Ближний Восток как президент, сосредоточился на запланированном саммите с участием шести государств Персидского залива, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC), а также Египта, Иордании и Ирака.
По словам чиновника, лидеры GCC также в течение следующих двух лет выделят 3 миллиарда долларов на проекты, отвечающие партнерским отношениям США в глобальной инфраструктуре и инвестициях.
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