США выделит Молдове $50 миллионов для помощи беженцам из Украины
США дадут Молдове $50 миллионов, чтобы помочь справиться с последствиями войны России против Украины
Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Молдову 3 апреля, сообщает Reuters.
По ее словам, финансирование поддержит программы, обучение и оборудование для контроля границ. Денежные средства пойдут на усилия по борьбе с торговлей людьми, поможет улучшить подотчетность и прозрачность в секторе правосудия, а также бороться с коррупцией и киберпреступностью.
В прошлом месяце США уже объявили о выделении Молдове $30 миллионов, чтобы помочь стране справиться с беженцами в течение следующих шести месяцев.
Согласно данным ООН, около 400 тысяч беженцев уже сбежали из Украины через Молдову, из них примерно четверть осталась в стране.
- Напомним, что Молдова с первого дня широкомасштабного наступления России начала принимать беженцев из Украины.
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