США выделит Молдове $50 миллионов для помощи беженцам из Украины

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Молдову 3 апреля, сообщает Reuters.



По ее словам, финансирование поддержит программы, обучение и оборудование для контроля границ. Денежные средства пойдут на усилия по борьбе с торговлей людьми, поможет улучшить подотчетность и прозрачность в секторе правосудия, а также бороться с коррупцией и киберпреступностью.



В прошлом месяце США уже объявили о выделении Молдове $30 миллионов, чтобы помочь стране справиться с беженцами в течение следующих шести месяцев.



Согласно данным ООН, около 400 тысяч беженцев уже сбежали из Украины через Молдову, из них примерно четверть осталась в стране.

Напомним, что Молдова с первого дня широкомасштабного наступления России начала принимать беженцев из Украины.

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