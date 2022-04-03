English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир США выделит Молдове $50 миллионов для помощи беженцам из Украины

США выделит Молдове $50 миллионов для помощи беженцам из Украины

3 апреля, 2022 воскресенье
19:52
Мир

США дадут Молдове $50 миллионов, чтобы помочь справиться с последствиями войны России против Украины

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Молдову 3 апреля, сообщает Reuters.

По ее словам, финансирование поддержит программы, обучение и оборудование для контроля границ. Денежные средства пойдут на усилия по борьбе с торговлей людьми, поможет улучшить подотчетность и прозрачность в секторе правосудия, а также бороться с коррупцией и киберпреступностью.

В прошлом месяце США уже объявили о выделении Молдове $30 миллионов, чтобы помочь стране справиться с беженцами в течение следующих шести месяцев.

Согласно данным ООН, около 400 тысяч беженцев уже сбежали из Украины через Молдову, из них примерно четверть осталась в стране.

  • Напомним, что Молдова с первого дня широкомасштабного наступления России начала принимать беженцев из Украины.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Молдова
война с Россией
беженцы из Украины
Читайте также:
вибух
3 апреля, 2022 воскресенье
В Херсоне и Харькове раздаются взрывы
1 апреля, 2022 пятница
Чеченцы расстреливают принудительно мобилизованных российской армией луганчан за отказ воевать, - Гайдай
Давид Арахамія
2 апреля, 2022 суббота
РФ неофициально согласилась на предложение о мирном договоре, кроме вопроса Крыма, - Арахамия
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.36
    Продажа 32.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
3 апреля
21:10
Зеленский: настало время сделать все, чтобы военные преступления россиян стали последним проявлением такого зла на Земле
20:59
ООН
Генсек ООН шокирован событиями в Буче и призывает к независимому расследованию преступлений России
20:48
Алексей Резников: неудачный блицкриг россиян завершится удачным Нюрнбергом
20:32
НАТО готово как можно быстрее принять в Альянс Финляндию и Швецию
20:29
В Сербии проходят президентские и парламентские выборы
20:23
Россияне хаотично обстреляли жилые массивы Очакова: есть погибшие и раненые
20:03
Эммануель Макрон
Российским властям придется отвечать за эти преступления, - Макрон о гражданских жертвах в Буче
19:58
Ким об обстрелах Николаева: 14 человек в больнице, один человек погиб
19:57
Эксклюзив
Прежде всего нам нужно собрать технику и людей, чтобы все завалы в Ирпене убрать, — Янина Соколова о ситуации в городе
19:55
Число хакерских атак за месяц войны выросло втрое, но большинство из них безуспешны, - Госспецсвязи
19:47
Эксклюзив
Одесситы спокойны и готовы, – журналистка и поэтесса из Одессы
19:45
США готовят новый пакет санкций из-за преступлений России в Буче
19:23
Страны Балтии с 1 апреля отказались от закупок газа у России
19:22
410 тел убитых мирных жителей Киевщины отправлены на экспертизу, - Венедиктова
19:14
Мэр Лозовой посоветовал жителям города переехать из-за угрозы ракетных ударов
19:02
"Своих не бросают? Бросают, еще как бросают", - СтратКом ВСУ опубликовал фото оставленной россиянами техники и солдат
18:47
В Украине из-за войны разрушены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов, – Минрегион
18:45
Китай впускает на свою территорию украденые РФ самолеты для транспортировки грузов, - Михаил Ткач
18:45
Эксклюзив
Николай Полозов
Специальный трибунал или израильский опыт не дадут избежать ответственности военным преступникам РФ – адвокат
18:37
"На каждый российский танк у Украины будет 10 противотанковых систем": Блинкен пообещал продолжить поставки оружия Киеву
18:35
Эксклюзив
Путин готов использовать ядерное оружие в войне против Запада, - Пионтковский
18:34
Буча. 2 апреля 2022 года
Минобороны России цинично лжет о Буче: "Ни один из мирных жителей не пострадал"
18:33
Россию и Беларусь отстранили от почти 95% спортивных турниров, – министр
18:30
Путин повторяет роковые ошибки Гитлера во время вторжения в Советский Союз. Перевод статьи CNN
18:30
Эксклюзив
Путин начал против Запада Четвертую мировую войну. Украина становится лидером свободного мира, - Пионтковский
18:21
Украинец Новиков получил титул сильнейшего человека Европы и во время награждения призвал всех почтить павших в войне с РФ
18:17
Убийцы, мародеры, палачи - Зеленский отреагировал на убийства в Буче
18:15
Греческий министр иностранных дел прибыл в Одессу
18:08
Эксклюзив
Смена фамилии Путин на Патрушев, Бортников или еще какую-то – ничего не меняет, – генерал-майор запаса СБУ
17:54
Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Эвертон" с Мыколенко в "украинском дерби" в АПЛ
17:50
Украинский певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ и призвал думать, как будем праздновать победу
17:45
Эксклюзив
Бучанская резня - это преступление против человечности, не имеющее срока давности, - дипломат
17:23
Российские оккуупанты нанесли ракетный удар по Василькову на Киевщине
17:19
Словакия допускает оплату за российский газ в рублях
17:11
Эксклюзив
Война России против Украины убеждает Запад, особенно простых граждан, что путинский режим должен быть уничтожен, - Портников
17:09
ОБСЕ
Украина инициирует спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ из-за преступлений россиян
17:01
Анналена Бербок
Фото из Бучи невыносимы, мы будем усиливать санкции против России, - глава МИД Германии Бербок
16:58
Грузия не будет вводить экономические санкции против России, – премьер
16:43
Пленных нацгвардейцев с ЧАЭС морят голодом и не дают воды, – Денисова
16:33
Защита Украины – это защита демократической Европы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV