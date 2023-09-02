США выделят $15,5 млрд в поддержку перехода на электромобили

Об этом сообщает Energy.gov.

В общей сложности 12 миллиардов долларов США (2 миллиарда долларов в виде грантов и 10 миллиардов долларов США в виде ссуд) напрямую поддержат проект по преобразованию автомобильного производства в электромобили легкого, среднего и тяжелого класса.

Остальные 3,5 миллиарда долларов пойдут на расширение внутреннего производства аккумуляторов для электромобилей и национальной сети электрозаправок, а также материалов и компонентов для импортируемых из других стран аккумуляторов. Это второй транш финансирования материалов для аккумуляторов и производства, предоставленных DOE.

За последние несколько лет ряд автопроизводителей и производителей аккумуляторов поделились планами строительства заводов по производству аккумуляторов на территории США. Волна оншоринга началась, когда пандемия COVID-19 засорила цепочки поставок и усложнила получение критически важных материалов для аккумуляторов, большинство из которых производится в Китае. Принятие Закона о снижении инфляции в августе 2022 года лишь подтолкнуло отечественное производство — IRA изобилует стимулами для производителей, хотя Министерству финансов все еще нужно предоставить указания по многим инициативам законопроекта.

Федеральные инвестиции в производство электромобилей и аккумуляторов отвечают обязательствам администрации Байдена обеспечить американцев высокооплачиваемыми рабочими местами, особенно в таких консервативных штатах, как Джорджия, Северная Каролина и Теннесси.

Производители смогут подать заявку на получение грантов через Управление производства и цепей поставок энергии Министерства электричества или на желаемое долговое финансирование через Управление заемных программ Министерства электричества. Предпочтение будет предоставляться компаниям с заводами в общинах с историей автомобильного производства и проектам, которые обязуются выплачивать высокую заработную плату производственным работникам и соблюдать коллективные договоры.