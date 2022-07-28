США выделили украинцам дополнительные $74 млн гуманитарной помощи, - посол Маркарова
Агентство США по международному развитию выделило Украине дополнительные $74 млн для помощи пострадавшим от российской агрессии украинцам
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Фейсбуке.
По словам посла, Агентство США по международному развитию (USAID) выделило для гуманитарной помощи Украине дополнительные $74 млн.
"Это дополнительное финансирование будет направлено на обеспечение пострадавших украинцев предметами первой необходимости, местами для временного проживания и финансовыми средствами, а также позволит получить необходимое медицинское обслуживание и психологическую поддержку", - пишет Маркарова.
Также Маркарова отметила, что первоочередные расходы они обсудили с Администратором USAID Самантой Павер во время визита Елены Зеленской в США.
- Ранее сообщалось, что США внесли вклад в Фонд кризисного реагирования ЕБРР в размере $500 млн для финансовой поддержки Украины.
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