США выделили Украине около $25 млн, которые потратят на безопасность границ с Россией и Беларусью

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Украинские пограничники совместно с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США подписали новый проект международной технической помощи.



"Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", - отметил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.



Проект в размере $20 млн начнется в январе и будет реализован в течение 2022 года. Финансирование США будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений на границе с Россией и Беларусью.



"Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это те потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами", – заявил Дейнеко.



Кроме того, в рамках сотрудничества с Госдепартаментом США зарегистрирован проект развития инфраструктуры украинской границы в размере $4,5 млн.

21 декабря помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники.

США работают над планом по предоставлению Киеву оперативных данных разведки, которые помогут Украине быстрее отреагировать в случае вторжения России.