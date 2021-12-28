США выделили Украине около $25 млн, которые потратят на безопасность границ с Россией и Беларусью
Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала проекты технической помощи от США в размере $20 млн на нужды пограничных подразделений, а также $4,5 млн на развитие инфраструктуры границы
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Украинские пограничники совместно с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США подписали новый проект международной технической помощи.
"Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", - отметил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Проект в размере $20 млн начнется в январе и будет реализован в течение 2022 года. Финансирование США будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений на границе с Россией и Беларусью.
"Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это те потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами", – заявил Дейнеко.
Кроме того, в рамках сотрудничества с Госдепартаментом США зарегистрирован проект развития инфраструктуры украинской границы в размере $4,5 млн.
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