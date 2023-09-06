США выделили Украине еще $1 млрд помощи, - Блинкен

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд в рамках этих общих усилий", – отметил Блинкен.

Он добавил, что сюда входит $665,5 млн. на новую военную помощь и гражданскую помощь в сфере безопасности.

"В целом с начала российской агрессии мы выделили более $43 млрд в помощь в сфере безопасности", – добавил Блинкен.