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США выделили Украине еще $1 млрд помощи, - Блинкен

6 сентября, 2023 среда
22:27
Война с Россией

В среду, 6 сентября, госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве объявил, что США выделили для помощи Украине более $1 млрд.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд в рамках этих общих усилий", – отметил Блинкен.

Он добавил, что сюда входит $665,5 млн. на новую военную помощь и гражданскую помощь в сфере безопасности.

"В целом с начала российской агрессии мы выделили более $43 млрд в помощь в сфере безопасности", – добавил Блинкен.

Украина
США
Энтони Блинкен
Военные новости
допомога США Україні
оружие для Украины
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