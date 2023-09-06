США выделили Украине еще $1 млрд помощи, - Блинкен
В среду, 6 сентября, госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве объявил, что США выделили для помощи Украине более $1 млрд.
Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд в рамках этих общих усилий", – отметил Блинкен.
Он добавил, что сюда входит $665,5 млн. на новую военную помощь и гражданскую помощь в сфере безопасности.
"В целом с начала российской агрессии мы выделили более $43 млрд в помощь в сфере безопасности", – добавил Блинкен.
- В среду, 6 сентября, с официальным визитом в Киеве находился госсекретарь США Энтони Блинкен . Среди прочего он встретился с главой правительства Денисом Шмыгалем.
- США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине – на этот раз в него войдут боеприпасы с обедненным ураном.
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