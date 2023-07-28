Об этом говорится на сайте USAID .

Офис генерального прокурора Украины получит девять автономных дронов, переданных компанией Skydio.

"Дроны Skydio 2+ имеют камеры 4K, которые будут использоваться для фото- и видеоконтента для документирования военных преступлений. Это поможет Офису Генерального прокурора задокументировать более 115 тыс. случаев разрушенной гражданской инфраструктуры и доказательства нарушений прав человека на прифронтовых общинах и освобожденных территориях", - объясняют в ведомстве.

Также сообщается, что две украинские правозащитные коалиции при поддержке USAID задокументировали более 40 тысяч случаев военных преступлений России с начала полномасштабной войны.

USAID ранее передало Starlink, ноутбуки и программное обеспечение для украинских школьников.