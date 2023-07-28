США выделили Украине дроны Skydio для документирования военных преступлений РФ
Агентство США по международному развитию (USAID) отправило дроны с камерой Skydio для документирования военных преступлений в Украине
Об этом говорится на сайте USAID .
Офис генерального прокурора Украины получит девять автономных дронов, переданных компанией Skydio.
"Дроны Skydio 2+ имеют камеры 4K, которые будут использоваться для фото- и видеоконтента для документирования военных преступлений. Это поможет Офису Генерального прокурора задокументировать более 115 тыс. случаев разрушенной гражданской инфраструктуры и доказательства нарушений прав человека на прифронтовых общинах и освобожденных территориях", - объясняют в ведомстве.
Также сообщается, что две украинские правозащитные коалиции при поддержке USAID задокументировали более 40 тысяч случаев военных преступлений России с начала полномасштабной войны.
USAID ранее передало Starlink, ноутбуки и программное обеспечение для украинских школьников.
- Правительство США через программу USAID АГРО безвозмездно пообещало предоставить минеральные удобрения украинским агропроизводителям на осеннюю посевную кампанию. Всего раздадут 12 тонн удобрений.
- 19 июля стало известно, что USAID пообещало выделить Украине $230 млн для поддержки экономики и бизнеса. Администратор USAID Саманта Пауэр также объявила о выделении более $500 млн дополнительной гуманитарной помощи на нужды украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России.
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