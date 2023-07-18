США выделили Украине $250 млн в поддержку сельского хозяйства
США выделили Украине 250 млн долларов на создание и расширение альтернативных маршрутов для вывоза зерна из страны. Впрочем, это не заменит черноморские порты
Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, которая днем ранее прибыла в Киев , пишет The Guardian .
Комментируя решение РФ выйти из "зернового соглашения", Пауэр обвинила Владимира Путина в том, что он принял "решение на жизнь и смерть", затрагивающее миллионы самых бедных людей мира.
"В последние недели Россия начала блокировать судам доступ к этому порту, и вчера Путин принял опрометчивое и опасное решение прекратить участие России в Черноморской зерновой инициативе", — сказала администратор USAID.
Она сказала, что оправдание Путиным выхода из соглашения было преисполнено лжи, и это решение окажет огромное влияние на наименее развитые страны, включая Бангладеш, Афганистан, Судан и Сомали.
"Путин принял решение о жизни и смерти… Владимир Путин, может быть, готов причинить эту гуманитарную боль невиновным, но США – нет", – сказала Пауэр.
Она призвала другие правительства, филантропов и частный сектор также выделить средства в поддержку сельского хозяйства Украины.
Что известно о зерновом соглашении
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для продления соглашения оккупанты требовали:
- переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
- возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие зернового соглашения было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.
В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего зернового соглашения.
17 июля спикер президента России Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия зернового соглашения. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продление зернового соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский предложил реализовать зерновое соглашение без участия РФ.
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