США выделили Тайваню пакет военной помощи на $345 млн.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Белого дома говорится, что пакет военной помощи будет включать вооружение, а также программы обучения тайваньской армии. По словам источников в Пентагоне, Вашингтон отправит переносные зенитно-ракетные комплексы, средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие и ракеты.

Сообщается, что новый пакет является дополнением почти к 19 млрд. долларов, которые Тайвань потратит на покупку самолетов F-16 и других основных систем вооружения. Своевременному выполнению этого контракта по поставке оружия препятствуют проблемы с логистическими цепочками, которые начались во время пандемии COVID-19 и усилились из-за давления на глобальную оборонную промышленность, вызванное вторжением России в Украину.

По мнению экспертов, опрокидывание запасов оружия на Тайвань сейчас, до начала нападения, является одним из уроков, сделанных США по российскому вторжению в Украину.

Лю Пеньюй, представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил в пятницу, что Пекин "категорически против" военных связей США с Тайванем.

"США должны перестать продавать оружие Тайваню и прекратить создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайванском проливе", - добавил Лю.