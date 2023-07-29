США выделили Тайваню пакет военной помощи на $345 млн.
США объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере 345 млн. долларов, который в будущем должен помочь стране в противостоянии с Китаем
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении Белого дома говорится, что пакет военной помощи будет включать вооружение, а также программы обучения тайваньской армии. По словам источников в Пентагоне, Вашингтон отправит переносные зенитно-ракетные комплексы, средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие и ракеты.
Сообщается, что новый пакет является дополнением почти к 19 млрд. долларов, которые Тайвань потратит на покупку самолетов F-16 и других основных систем вооружения. Своевременному выполнению этого контракта по поставке оружия препятствуют проблемы с логистическими цепочками, которые начались во время пандемии COVID-19 и усилились из-за давления на глобальную оборонную промышленность, вызванное вторжением России в Украину.
По мнению экспертов, опрокидывание запасов оружия на Тайвань сейчас, до начала нападения, является одним из уроков, сделанных США по российскому вторжению в Украину.
Лю Пеньюй, представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил в пятницу, что Пекин "категорически против" военных связей США с Тайванем.
"США должны перестать продавать оружие Тайваню и прекратить создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайванском проливе", - добавил Лю.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня , заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением .
- Министр обороны США Ллойд Остин предупреждает , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.
- Во вторник, 16 мая, бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс прибыла в Тайвань. Посольство Китая в Британии отреагировало.
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