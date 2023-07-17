США выделили более $500 млн гуманитарной помощи пострадавшим от полномасштабной войны украинцам
Администратор USAID Саманта Пауэр во время визита в Киев объявила о выделении более $500 млн дополнительной гуманитарной помощи на нужды украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России
Об этом сообщает сайт USAID .
"Дополнительные средства позволят повысить объемы поддержки вынужденных внутренних переселенцев и тех других, на чьей жизни сказалась война, – за счет экстренной продовольственной помощи, медицинских услуг, обеспечения временного убежища, чистой питьевой воды, средств гигиены, а также многоцелевой денежной помощи", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства будут направлены на обеспечение помощи самым уязвимым общественным группам, в частности, на создание безопасных мест для пребывания женщин и девушек и оказание психосоциальной поддержки.
Помощь будут оказывать через структуры ООН и неправительственные организации, в частности, местные гуманитарные организации.
"Хорошо вернуться в Украину. Даже когда украинский народ борется с жестокостью Путина, он смотрит в будущее – внедряет инновации, трансформирует и восстанавливает. Следите за следующими днями, чтобы увидеть, как США сотрудничают с украинцами, чтобы строить будущее", - написала Пауэр в Twitter.
В USAID отметили, что США остаются крупнейшим двусторонним донором гуманитарной помощи в Украине и с февраля 2022 года выделили в общей сложности более $2,6 млрд на обеспечение потребностей как украинцев в Украине, так и тех, кто был вынужден уехать в другие государства. Из этих средств более $1,9 млрд выделили по линии USAID.
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