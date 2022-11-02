Об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

Представитель Госдепартамента США отметил, что помощь от USAID предусматривает среди прочего отправку более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования для обогрева.

"За последние 36 часов россия выпустила почти 100 ракет по объектам водо- и энергоснабжения в Украине. Со снижением температуры эти российские атаки, преследующие цель увеличения страданий простых людей, особенно отвратительны", - сказал Прайс.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США "остаются преданными победе суверенной, независимой Украины" и работают над поставкой систем противовоздушной обороны для отражения российских ракетных ударов.

Прайс также сообщил, что Госдепартамент США выделил $47,6 млн компании в Калифорнии на срочную гуманитарную помощь по разминированию украинских территорий.