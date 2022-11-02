США выделили $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения в Украине и $47,6 млн на разминирование
Правительство США выделило из фондов Агентства по международному развитию (USAID) $55 млн на ремонт и поддержку работы инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины
Об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.
Представитель Госдепартамента США отметил, что помощь от USAID предусматривает среди прочего отправку более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования для обогрева.
"За последние 36 часов россия выпустила почти 100 ракет по объектам водо- и энергоснабжения в Украине. Со снижением температуры эти российские атаки, преследующие цель увеличения страданий простых людей, особенно отвратительны", - сказал Прайс.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США "остаются преданными победе суверенной, независимой Украины" и работают над поставкой систем противовоздушной обороны для отражения российских ракетных ударов.
Прайс также сообщил, что Госдепартамент США выделил $47,6 млн компании в Калифорнии на срочную гуманитарную помощь по разминированию украинских территорий.
- Ранее USAID передало Украине 100 генераторов для критической инфраструктуры.
- Летом USAID выделило $12,4 млн в поддержку женщин, пострадавших от российского насилия.
- В сентябре USAID начал проект поддержки финансового сектора Украины, в рамках которого предоставит $33 млн в следующие 5 лет.
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