США выделили $522 млн на восстановление энергосистемы Украины, - Шмигаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает пресс-служба правительства.

"Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый тяжелый отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и на восстановление энергетики. Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов", - сказал он. заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте

Заседание состоялось 16 октября под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака и при участии председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, специальной представительницы США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, чиновников, парламентариев, представителей ОВА и местного самоуправления.