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США выделили $522 млн на восстановление энергосистемы Украины, - Шмигаль

17 октября, 2023 вторник
12:22
Экономика

Соединенные Штаты уже выделили 522 млн. долларов для закупки энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает пресс-служба правительства.

"Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый тяжелый отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и на восстановление энергетики. Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов", - сказал он. заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте

Заседание состоялось 16 октября под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака и при участии председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, специальной представительницы США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, чиновников, парламентариев, представителей ОВА и местного самоуправления.

  • В начале октября Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине в размере 102 млн. евро. Деньги пойдут на инвестиции, возобновление и реформы. В частности этот пакет помощи касается поддержки энергосистемы в зимний период.
  • 15 октября Япония и ПРООН предоставили Украине два новых автотрансформатора для помощи украинской энергосистеме.

Енергия
США
Денис Шмыгаль
помощь Украине
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