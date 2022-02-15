США выдают даты возможного вторжения РФ в Украину на основе многих факторов, совпадающих в определенные дни, - Цыбулько
Политолог Владимир Цыбулько считает, что в Кремле ищут "кротов" из-за данных разведки США о возможном вторжении в Украину
Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Сценарий, опубликованный американцами, - он сначала предвидел кибератаку, и мы ее наблюдаем. Из тех сценариев, которые дают американцы, логика в том, чтобы быть на полшага впереди, и сейчас в кремлевской среде определенная паника, они не могут понять, есть ли у них "кроты"", - сказал Цыбулько.
По словам политолога, американцы просчитали набор инструментов, который может быть применен.
"По алгоритму, видно, что на 16-е число совпадало как вхождение кораблей, так и определенные внутриукраинские действия. Напомню, что УПЦ (МП) планировала молебен под Верховной Радой, но это акция, которая нервировала бы украинскую власть и многих патриотических людей, что могло привести к массовым беспорядкам. Есть много факторов, которые начинают совпадать с определенными датами, и, когда параллельные сценарии начинаешь накладывать друг на друга, начинают прорисовываться определенные пиковые даты, в частности 16 февраля", - подытожил Цыбулько.
Напомним, американские СМИ обнародовали, что РФ планирует вторжение в Украину 16 февраля.
Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не видит предпосылок для полномасштабного наступления России 16 или 17 февраля.
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