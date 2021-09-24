США выдали разрешения на определенные финансовые операции с "Талибаном"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства

Первое разрешение дает возможность правительству США, неправительственным и международным организациям, в том числе ООН, заключать соглашения с движениями для облегчения гуманитарных потребностей жителей Афганистана.

Вторая лицензия разрешает проведение операций, связанных с экспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в страну.