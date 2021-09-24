США выдали разрешения на определенные финансовые операции с "Талибаном"
Министерство финансов США выдало две лицензии на финансовые транзакции с движением "Талибан" и группировкой "Сеть Хаккани"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства
Первое разрешение дает возможность правительству США, неправительственным и международным организациям, в том числе ООН, заключать соглашения с движениями для облегчения гуманитарных потребностей жителей Афганистана.
Вторая лицензия разрешает проведение операций, связанных с экспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в страну.
- Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре.
- Глава МИД Китая Ван И заявил, что государство окажет помощь Афганистану , где установило режим группировки "Талибан"
- Министр иностранных дел Катара договорился с "Талибаном" о развитии отношений .
- Движение "Талибан", который захватил Афганистан, сообщило, что провел переговоры с представителями Кыргызстана .
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