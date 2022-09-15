США вводят санкции против Кадырова и его семьи
Соединенные Штаты Америки вводят санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова, трех его жен и членов семьи
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
"Публично называя себя путинским "пехотинцем", Кадыров был повышен в звании к "генерал-лейтенанту" за свою роль в дальнейшем вторжении России в Украину. Чеченские подразделения, подконтрольные Кадырову, действовали в Буче, где российские войска совершали зверства и разрушали дома. Кадыров вербовался для участия в военных действиях России через клубы смешанных единоборств, что позволяет ему и его подразделениям продолжать свою деятельность в Украине", - говорится в сообщении.
Санкции ввели и против трех жен: Медни Кадыровой, Фатимы Хазуевой, Аминат Ахмадовой, а также трех дочерей Кадырова и его кузена – Турпал-Али Вахаевич Ибрагимов.
В частности, среди ограниченных оказались: Виктор Жидков, Владимир Комлев, Эдди Астанин, Андрей Мельников, Мария Львова-Белова и другие.
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