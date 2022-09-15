Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

"Публично называя себя путинским "пехотинцем", Кадыров был повышен в звании к "генерал-лейтенанту" за свою роль в дальнейшем вторжении России в Украину. Чеченские подразделения, подконтрольные Кадырову, действовали в Буче, где российские войска совершали зверства и разрушали дома. Кадыров вербовался для участия в военных действиях России через клубы смешанных единоборств, что позволяет ему и его подразделениям продолжать свою деятельность в Украине", - говорится в сообщении.

Санкции ввели и против трех жен: Медни Кадыровой, Фатимы Хазуевой, Аминат Ахмадовой, а также трех дочерей Кадырова и его кузена – Турпал-Али Вахаевич Ибрагимов.

В частности, среди ограниченных оказались: Виктор Жидков, Владимир Комлев, Эдди Астанин, Андрей Мельников, Мария Львова-Белова и другие.

12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с начала полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, в латвийских банках заморожено около 80 млн евро из-за санкций, введенных против России из-за войны в Украине.

ЕС отменил санкции против Януковича и Пшонки за растрату госсредств.

Ранее 9 стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян.

Депутаты Европарламента обратились к Высокому представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю и министру иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Яна Липавского с предложением запретить выдачу виз отдельным группам граждан РФ и Беларуси.

15 сентября совет ЕС принял решение о продлении срока действия ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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