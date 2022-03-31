США вводят новые санкции против технологических компаний и тех, кто помогает России избегать предварительных ограничений
Введенные наказания направлены против операторов в технологическом секторе, чтобы не допустить уклонения Москвы от существующих и ввести новые санкции
Об этом сообщили в Минфине США, передает Sky news.
Сегодня, 31 марта, США ввели новый пакет санкций против России. Министерство финансов США заявило, что ввело санкции против 21 юридического лица и 13 человек, включая акционерную компанию "Микрон", крупнейшего российского производителя и экспортера микроэлектроники и крупнейшего российского производителя микросхем.
"Санкции нацелены на операторов в российском технологическом секторе, чтобы предотвратить его уклонение от беспрецедентных многосторонних санкций и закупить критически важные западные технологии. Также они распространяются на 21 юридическое лицо и 13 физических лиц в рамках борьбы с сетями уклонения от санкций. играют важную роль в военной машине Российской Федерации. Казначейство также определило, что под санкции подпадают три новых ветви экономики Российской Федерации", - говорится в сообщении Минфина США.
Санкции введены в аэрокосмический, морской и электронный секторы. Этот шаг позволяет Вашингтону налагать санкции на любое физическое или юридическое лицо, которое решило действовать в этих секторах, сообщили в Минфине.
Отмечается, что новые ограничения также направлены против устроителей и исполнителей кибератак.
- Напомним, введение новых санкций США против России обсуждали вчера во время телефонного разговора президенты США и Украины.
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