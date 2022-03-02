Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Сегодня США в координации с союзниками и партнерами вводят дополнительные экономические санкции против России и Беларуси в ответ на вторжение президента Путина в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.



В сообщении также отмечается, что Соединенные Штаты будут принимать меры, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за вторжение Путина в Украину, ослабят российский оборонный сектор и ее военную мощь на следующие годы, нацелятся на важнейшие источники богатства России и запретят российским авиакомпаниям посещать воздушное пространство США.



"В результате нашей многосторонней координации Россия стала глобальным экономическим и финансовым изгоем - заявляют в Белом доме. - Более 30 стран (более половины мировой экономики), ввели санкции и экспортный контроль против России. Россия еще больше изолирована от международной финансовой и торговой системы". Мы препятствуем Путину получить доступ к его боевым арсеналам, чтобы смягчить удар наших действий и поддержать его вторжение в Украину".



"Соединенные Штаты и правительства всего мира преследуют друзей Путина и их семьи, находя и замораживая активы, которые у них есть в наших соответствующих юрисдикциях – их яхты, роскошные квартиры, деньги и другие прибыли, полученные неправомерно. И Соединенные Штаты и наши союзники действуют согласовано, чтобы минимизировать влияние этих мер на наши экономики, в том числе путем скоординированного высвобождения 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. Мы будем продолжать наказывать союзников и партнеров, пока Путин не прекратит эскалацию", - заключают авторы сообщения.

Напомним, сегодня Россия впервые озвучила потери в войне на территории Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb