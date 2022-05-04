США ввели в Румынию батальон Нацгвардии и отряд истребителей F-35

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет Stiripesurse.

Клаус Йоханнис сообщил о введении в страну американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35, которые должны выполнять задачи НАТО "по сдерживанию и обороне".



"Эскалация напряженности и массированное наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины и в Черноморском регионе негативно сказывается на международной безопасности и стабильности, в частности, на европейской и Черноморской региональной безопасности", - пояснил он.



Ситуация в сфере безопасности требует развития способности реагировать на новые вызовы, указал президент Румынии.

По его словам, "этот значительный вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

Напомним, в румынском порту Констанца впервые с начала войны загрузили для экспорта судно с украинским зерном.

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