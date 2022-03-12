США ввели свежие санкции против России
Соединенные Штаты ввели санкции против российского миллиардера Виктора Вексельберга, троих членов семьи пресс-секретаря президента Владимира Путина и законодателей.
Свежие санкции объявило Министерство финансов США в пятницу, передает " Reuters ".
В санкционном списке – 10 человек из правления Банка ВТБ (VTBR.MM), второго по величине кредитора в России, и 12 членов Думы, нижней палаты российского парламента.
"Министерство финансов продолжает привлекать российских чиновников к ответственности за то, что они позволили Путину неоправданную и непровоцированную войну", – заявила министр финансов Джанет Йеллен.
Также в сакционный список попали родственники пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова - его жена и двое взрослых детей. Они ведут "роскошный образ жизни, который не сочетается с зарплатой госслужащего Пескова", – говорится в сообщении Минфина.
- Напомним, ранее Президент Джо Байден объявил новые санкции против РФ . Новые ограничения включают запрет на импорт российского алкоголя, морепродуктов и бриллиантов. Он также заявил, что США расширят список российских олигархов, подпадающих под экономические санкции.
- Предварительно президент США Джо Байден призвал Конгресс предоставить Украине пакет помощи на $12 миллиардов.
- В рамках санкций США также запретили импорт нефти из России
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное