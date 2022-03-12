США ввели свежие санкции против России

Свежие санкции объявило Министерство финансов США в пятницу, передает " Reuters ".

В санкционном списке – 10 человек из правления Банка ВТБ (VTBR.MM), второго по величине кредитора в России, и 12 членов Думы, нижней палаты российского парламента.

"Министерство финансов продолжает привлекать российских чиновников к ответственности за то, что они позволили Путину неоправданную и непровоцированную войну", – заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Также в сакционный список попали родственники пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова - его жена и двое взрослых детей. Они ведут "роскошный образ жизни, который не сочетается с зарплатой госслужащего Пескова", – говорится в сообщении Минфина.

Напомним, ранее Президент Джо Байден объявил новые санкции против РФ . Новые ограничения включают запрет на импорт российского алкоголя, морепродуктов и бриллиантов. Он также заявил, что США расширят список российских олигархов, подпадающих под экономические санкции.

Предварительно президент США Джо Байден призвал Конгресс предоставить Украине пакет помощи на $12 миллиардов.

В рамках санкций США также запретили импорт нефти из России

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