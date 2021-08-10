США ввели санкции против трех компаний из РФ
США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения
Об этом сообщает Голос Америки .
Под санкции попали: научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC и любые их дочерние структуры.
Ограничения запрещают заключение контрактов, помощь со стороны госструктур, продажа оружия и выдаче лицензий на приобретение товаров.
Санкции будут действовать два года.
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