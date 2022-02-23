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США ввели санкции против сыновей российских чиновников Бортникова, Фрадкова и Кириенко: обнародован полный список санкций против России

23 февраля, 2022 среда
09:43
Мир Санкции против России

Пакетные санкции США против РФ распространяются на суверенный госдолг России, 44 финансовых учреждения, пять судов, а также на нескольких представителей кремлевской элиты и их родственников

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В списке санкций оказались заместитель президента банка ВТБ и сын главы ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников, председатель ПСБ и сын бывшего премьер-министра РФ, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр Фрадков и гендиректор техкорпорации VK, владеющий соцсетью "ВКонтакте", сын заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко.

Их имущество и доли в имуществе на территории США заморожены. Физическим и юридическим лицам США запрещены какие-либо торговые и финансовые операции с ними.

"OFAC внес в список санкций два финансовых учреждения, имеющих решающее значение для обеспечения денежными средствами российской оборонной промышленности, а также 42 их дочерних учреждения", - отмечается в сообщении.

Всего в санкционном списке 42 дочерние структуры "Внешэконома" и "Промсвязьбанка" - 25 и 17 соответственно. Это "БелВЭБ", "Проминвестбанк", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "Инфравэб", ВЭБ.ДВ, "ВЭБ Азия Лимитед", "Инфраструктура Моложаниново", курорт "Золотое кольцо", "Российский экспортный центр", VEB Ventures, "ВЭБ Сервис", Фабрика проектного финансирования, "Сибуглемет", "Ангстрем-Т", "НМ-Тех", АО "Слава", "Торговый квартал-Новосибирск", "Байкал.Центр", "ПроГород", "ВЭБ.РФ Управление активами", "Росэксимбанк", "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Алькес Трейд", "Антарес", ООО "Элитные дома", "ПСБ Инновации и Инвестиции", "Эра", "ПСБ-Форекс", ООО "Хольцвуд", ООО "Коурф", "УК Промсвязь", ООО "Паскаль", "ПСБ Бизнес", Санкт-Петербургская международная банковская конференция, "Сергиево-Посад Лэнд", "ПСБ Авиализинг", "ТехноСофт", ООО "Тринитекс", "ПСБ Лизинг". Они считаются крупнейшими финансовыми учреждениями, предоставляющими услуги вооруженным силам России.

Министерство финансов США также усилило ограничения на операции с суверенным государственным долгом России, расширив их на торги облигациями на вторичном рынке.

"Эти ограничения существенно перекрыли для РФ основной источник привлечения денег. Такая мера создает нагрузку на ресурсы Российского государства и усиливает риск для его способности управлять своими финансами", - говорится в сообщении.

Также США ввели санкции против пяти судов под российскими флагами. Среди них - сухогруз Baltic Leader (IMO: 9220639), танкеры Linda (IMO: 9256858) и Pegas (IMO: 9256860), а также контейнеровозы Fesco Magadan (IMO: 9287699) и Fesco Moneron (IMO: 927).

  • Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США вводят санкции против России после того, как она признала "ЛНР" и "ДНР".

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Россия
санкции
война с Россией
США
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