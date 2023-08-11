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США ввели санкции против соучредителей "Альфа-Групп" Фридмана и Авена

11 августа, 2023 пятница
19:02
Война с Россией Михаил Фридман

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех российских олигархов, в том числе против совладельцев "Альфа-банка" Михаила Фридмана и Петра Авена

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Новые санкции введены против Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева, а также против Российского союза промышленников и предпринимателей. Эта организация занимается технологическим сектором экономики РФ и способствует импортозамещению

"Богатые российские элиты должны отказаться от мысли, что они могут вести бизнес как всегда, пока Кремль ведет войну против украинского народа", – сказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Теперь все активы подсанкционных россиян, находящиеся на территории Соединенных Штатов или под владением или контролем граждан США, заблокированы.

РосСМИ сообщают, что "Альфа-банк" уже отреагировал на новые санкции против совладельцев. Там считают, что новые санкции США против бывших членов совета директоров банка не повлияют на его работу.

  • В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российский олигарх Фридман. NCA провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена.
  • Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в "Альфа-банке" за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
  • Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сняло с российского олигарха Михаила Фридмана два из трех обвинений.
Украина
Россия
санкции против России
США
Мир про Украину
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