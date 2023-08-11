США ввели санкции против соучредителей "Альфа-Групп" Фридмана и Авена

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Новые санкции введены против Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева, а также против Российского союза промышленников и предпринимателей. Эта организация занимается технологическим сектором экономики РФ и способствует импортозамещению

"Богатые российские элиты должны отказаться от мысли, что они могут вести бизнес как всегда, пока Кремль ведет войну против украинского народа", – сказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Теперь все активы подсанкционных россиян, находящиеся на территории Соединенных Штатов или под владением или контролем граждан США, заблокированы.

РосСМИ сообщают, что "Альфа-банк" уже отреагировал на новые санкции против совладельцев. Там считают, что новые санкции США против бывших членов совета директоров банка не повлияют на его работу.