США ввели санкции против сотни топ-чиновников Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

"Сегодня мы объявляем следующие шаги по введению визовых ограничений против 100 официальных лиц режима и их филиалов за участие в подрыве, причинении вреда демократическим институтам или препятствии демократическому переходу в Беларуси", - говорится в заявлении.

Кроме того, в объявленном списке обозначены высокопоставленные должностные лица администрации президента, МВД, КГБ, центральной избирательной комиссии, генпрокуратуры, главного аппарата следственного комитета, минтранссвязи, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Под санкции также опали чиновники гостелерадиокомпании "Белтелерадио", второй национальной телестанции, а также представители командования ВВС и ПВО республики. В списке оказались члены парламента, окружные судьи, сотрудники службы безопасности, члены исполнительных комитетов и администраторы государственных университетов.

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В заявлении отмечается, что указанные лица были причастны к пыткам, насильственному аресту мирных протестующих, обыскам домов и офисов журналистов, оппозиционеров и активистов. Кроме того, с их помощью выбивались вынужденные признания, проводились фальсификации выборов, выносились политически мотивированные приговоры политзаключенным.

На другом уровне отчислялись студенты за участие в мирных акциях протеста, искажались законы и права на основные свободы, имели место акты транснациональных репрессий.

5 июля студентку Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова Дануту Передню признали "террористкой" и приговорили к 6,5 года тюрьмы общего режима.

9 августа Беларусь заявила о начале учений ВВС и ПВО со стрельбами.

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