США ввели санкции против сотни топ-чиновников Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике
США объявили о введении санкций против ста высокопоставленных чиновников режима в Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике, преследованиям и репрессиям всех, кто выступает за право на основные свободы
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.
"Сегодня мы объявляем следующие шаги по введению визовых ограничений против 100 официальных лиц режима и их филиалов за участие в подрыве, причинении вреда демократическим институтам или препятствии демократическому переходу в Беларуси", - говорится в заявлении.
Кроме того, в объявленном списке обозначены высокопоставленные должностные лица администрации президента, МВД, КГБ, центральной избирательной комиссии, генпрокуратуры, главного аппарата следственного комитета, минтранссвязи, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Под санкции также опали чиновники гостелерадиокомпании "Белтелерадио", второй национальной телестанции, а также представители командования ВВС и ПВО республики. В списке оказались члены парламента, окружные судьи, сотрудники службы безопасности, члены исполнительных комитетов и администраторы государственных университетов.
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В заявлении отмечается, что указанные лица были причастны к пыткам, насильственному аресту мирных протестующих, обыскам домов и офисов журналистов, оппозиционеров и активистов. Кроме того, с их помощью выбивались вынужденные признания, проводились фальсификации выборов, выносились политически мотивированные приговоры политзаключенным.
На другом уровне отчислялись студенты за участие в мирных акциях протеста, искажались законы и права на основные свободы, имели место акты транснациональных репрессий.
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