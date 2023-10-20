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США ввели санкции против соратников пророссийского деятеля Боснии Додика

20 октября, 2023 пятница
21:04
Мир

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на соратников пророссийского президента Республики Сербской Милорада Додика. Санкции предусматривают заблокирование имущества и запрещение транзакций с этими лицами

Об этом сообщает министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило об идентификации шести человек, составляющих основную часть сети покровительства президента Республики Сербской Милорада Додика.

Члены этой сети, включая взрослых детей Додика (Игоря и Горицу), оказывают содействие его коррупционным действиям в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, где он выкачивает государственные средства и обогащается за счет граждан и функционального управления в этой стране. Додик использует свой пост, сеть связей и компаний для накопления личного богатства путем взяточничества и подкупа.

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что действия физических и юридических лиц, способствующих Додику, приводят к его личному обогащению за счет граждан Боснии и Герцеговины и подрыву институтов в этой стране. Приговоры сегодняшнего дня призваны приостановить эти коррупционные практики и подрыв демократии в регионе Западных Балкан.

На недавних выборах в Республике Сербский Альянс независимых социал-демократов, в который входили Додик и Игр, вступил в сговор с целью подкупа политических чиновников, членов избирательных участков и наблюдателей за выборами, чтобы коррупционным путем одержать победу на выборах. Игорь занимался подкупом оппозиционных политиков, предлагавших политические должности в обмен на критически важную информацию и должности наблюдателей на избирательных участках.

Дочь Додика, Горица, занимается политической и бизнес-деятельностью для своего отца, включая владение несколькими предприятиями, получающими значительную государственную помощь от правительства РС по указанию Додика.

Санкции, наложенные на этих лиц, предусматривают блокировку всего имущества и долях в имуществе лиц на территории США или под контролем американских лиц. Также блокируются любые юридические лица, принадлежащие заблокированным. Все транзакции американских лиц с этими лицами будут запрещены, за исключением случаев, когда они имеют специальную лицензию. Финансовые учреждения и другие лица, сотрудничающие с этими лицами, также могут быть подвергнуты санкциям.

Справка: Республика Сербская – государственное образование на территории Боснии и Герцеговины, образованное в результате Дейтонского соглашения. Столица – Баня-Лука.

  • 27 октября 2022 года Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины объявила Милорада Додика победителем на выборах президента Республики Сербской – сербского энтитета страны. Додик считается одним из самых могущественных политиков в Республике Сербской. Он известен своей пророссийскостью, а также близостью к президенту РФ Владимиру Путину.
  • 11 января 2023 года президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он нежелательный человек.
Россия
Сербия
США
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