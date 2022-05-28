США ввели санкции против Северной Кореи из-за серии ракетных пусков, - South China Morning Post

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Соединенные Штаты будут продолжать применять и обеспечивать соблюдение действующих санкций, одновременно призывая КНДР вернуться на дипломатический путь и отказаться от стремления к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Известно, что под санкции попали два банка, торговая компания и физлицо за их поддержку программ разработки оружия Северной Кореи.

С начала года Северная Корея запустила 23 баллистических ракеты, в том числе шесть межконтинентальных баллистических ракет, причем каждый пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, недавно Россия и Китай заблокировали введение новых санкций ООН против КНДР. Такая ситуация впервые публично расколола Совбез ООН с тех пор, как он начал систематически наказывать Пхеньян за развитие ядерной программы.

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