США ввели санкции против россиян, причастных к попытке дестабилизации ситуации в Молдове
В понедельник, 5 мая, министерство финансов США расширило список подсанкционных лиц и компаний из России, причастных к попытке госпереворота в Молдове
Об этом информируют на официальном сайте ведомства.
Штаты ввели ограничения против шести физических лиц и одного юридического лица, занесенных в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). В США запретили вести бизнес с лицами и организациями, попавшими в этот список.
В частности, в списке:
- Светлана Бойко, место регистрации – Санкт-Петербург, 1990 года рождения;
- Василий Громовиков, Санкт-Петербург, 1993 года;
- Глеб Хлопонин, Московская область, 1985 года рождения;
- Алексей Лосев (он также Перко), Калуга, 1986 года рождения;
- Юрий Маколов, Санкт-Петербург/Тольятти, 1995 года рождения;
- Константин Сапожников, Санкт-Петербург;
- Анна Травникова (Таусент), Калуга, 1990 года рождения;
- PERKOWORKSHOP (Калуга, предприятие, производство фарфоровых и керамических изделий).
Что известно о дестабилизации в Молдове
В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.
21 мая в Кишиневе во время митинга "Европейская Молдова" была принята резолюция о включении евроинтеграции в конституцию страны.
26 мая представители государств-участников Европейского союза одобрили санкции против граждан Молдовы - они причастны к дестабилизации Молдовы и подрыву территориальной целостности Украины. Под ограничения попали беглые молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, находящийся в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.
- Президент Мая Санду считает , что Молдова может вступить в Евросоюз до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на присутствие войск РФ в регионе.
- 31 мая стало известно, что парламент Молдовы рассмотрит возможность введения санкций против иностранных граждан, ответственных за дестабилизацию ситуации в государстве.
- 1 июня МИД Канады объявил о введении санкций против семи физических и одного юридического лица Молдовы в ответ на полномасштабную агрессивную войну России против Украины.
- Президент Румынии Клаус Иоганнис 2 июня заявил, что не будет отправлять войска в Молдову, если на страну нападет Россия.
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