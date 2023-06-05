Об этом информируют на официальном сайте ведомства.

Штаты ввели ограничения против шести физических лиц и одного юридического лица, занесенных в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). В США запретили вести бизнес с лицами и организациями, попавшими в этот список.

В частности, в списке:

Светлана Бойко, место регистрации – Санкт-Петербург, 1990 года рождения;

Василий Громовиков, Санкт-Петербург, 1993 года;

Глеб Хлопонин, Московская область, 1985 года рождения;

Алексей Лосев (он также Перко), Калуга, 1986 года рождения;

Юрий Маколов, Санкт-Петербург/Тольятти, 1995 года рождения;

Константин Сапожников, Санкт-Петербург;

Анна Травникова (Таусент), Калуга, 1990 года рождения;

PERKOWORKSHOP (Калуга, предприятие, производство фарфоровых и керамических изделий).

Что известно о дестабилизации в Молдове

В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.

21 мая в Кишиневе во время митинга "Европейская Молдова" была принята резолюция о включении евроинтеграции в конституцию страны.

26 мая представители государств-участников Европейского союза одобрили санкции против граждан Молдовы - они причастны к дестабилизации Молдовы и подрыву территориальной целостности Украины. Под ограничения попали беглые молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, находящийся в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.