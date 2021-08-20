США ввели санкции против РФ к годовщине отравления Навального
20 августа синхронно с Великобританией США ввели санкции против России
Об этом сообщили в Госдепе США, передает Голос Америки.
К первой годовщине отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок", США объявили о введении новых санкций против России.
Ограничительные меры вводятся в координации с Великобританией, подчеркнули в Государственном департаменте США.
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Среди новых ограничений - запрет на импорт огнестрельного оружия и боеприпасов, изготовленных или расположенных в России, а также расширение запрета экспорта в Россию ядерных и ракетных технологий.
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Также США добавили к санкционному перечню 9 россиян, включая агентов, которых подозревают в отравлении Навального, а также 4 российские компании, работающие в сфере разработки химического оружия в России, сообщили в Госдепе.
США "осуждают попытку убийства Навального в августе 2020 года, а также последующие действия, направленные на то, чтобы остановить его критику росийского правительства, включая его заключение в январе 2021 года", отметили в Госдепе.
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