США ввели санкции против представителей судебной системы Грузии из-за причастности к коррупции
Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры против председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии
Об этом говорится в сообщении на сайте госдепартамента США.
"Сегодня государственный департамент США публично вводит против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе визовые ограничения по разделу 7031(c) из-за их причастности к значительной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блин.
В госдепе объясняют, что те, против кого применили санкции, злоупотребляли своим положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство права и веру общества в судебную систему Грузии. Согласно введенным ограничениям, упомянутые лица, а также члены их ближайших семей не имеют права въезда в США.
"Соединенные Штаты продолжают поддерживать всех грузин в поддержке демократии и верховенства права и будут продолжать способствовать привлечению к ответственности злоупотребляющих государственной властью ради личной выгоды. Мы поддерживаем всех судей, которые имеют честность и мужество действовать беспристрастно и независимо", - говорится в сообщении.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала действующее правительство страны, отметив, что он говорит на одном языке с Москвой, когда речь идет об открытии "второго фронта" против РФ
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.7
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное