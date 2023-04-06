США ввели санкции против представителей судебной системы Грузии из-за причастности к коррупции

Об этом говорится в сообщении на сайте госдепартамента США.

"Сегодня государственный департамент США публично вводит против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе визовые ограничения по разделу 7031(c) из-за их причастности к значительной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блин.

В госдепе объясняют, что те, против кого применили санкции, злоупотребляли своим положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство права и веру общества в судебную систему Грузии. Согласно введенным ограничениям, упомянутые лица, а также члены их ближайших семей не имеют права въезда в США.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать всех грузин в поддержке демократии и верховенства права и будут продолжать способствовать привлечению к ответственности злоупотребляющих государственной властью ради личной выгоды. Мы поддерживаем всех судей, которые имеют честность и мужество действовать беспристрастно и независимо", - говорится в сообщении.