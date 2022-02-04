США ввели санкции против представителей режима Лукашенко
США ввели визовые санкции против представителей режима самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко за репрессии и преследования диссидентов, в частности, попытку принудительно репатриировать легкоатлетку Кристину Тимановскую
Об этом сообщается в пресс- релизе Госдепа США.
Вашингтон вводит визовые ограничения для некоторых представителей режима Лукашенко в рамках "Запрета Хашогги" – этот инструмент администрация начала применять с прошлого года для противодействия транснациональным репрессиям.
"Сегодняшние действия направлены на многих граждан Беларуси за их причастность к серьезной экстерриториальной антидисидентской деятельности. Соединенные Штаты осуждают всю подобную деятельность, включая попытку принудительно репатриировать белорусскую олимпийку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году".
США подчеркнули, что одобряют усилия Белорусского фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав человека спортсменов.
"Мы солидарны с пани Тимановской и всеми другими, кто подвергся попытке режима умалчивать критику", - отмечается в прессрелизе.
Госдеп призвал режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов. Также США требуют немедленного освобождения всех политических заключенных и проведения свободных и честных выборов под международным наблюдением.
- 1 августа 2021 стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристину Тимановскую решили отправить в Минск перед ее забегом. Причиной возмущения Тимановской было то, что ей и другим белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.
- Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
- Полиция Японии взяла его под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставлен представитель МОК.
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- 2 августа 2021 года Польша выдала гуманитарную визу Тимановской .
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