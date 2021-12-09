США ввели санкции против Портнова

Об этом сообщает Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В санкционный список внесли Портнова и его фонд.

Санкции были введены в рамках американского глобального "акта Магнитского".

Это закон США и ряд других стран, содержащий перечень чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека. Акт предусматривает отказ в визах и финансовые санкции.

Портнов занимал должность советника первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах. В 2014 году Портнов уехал из Украины. А 19 мая 2019 вернулся в Украину.