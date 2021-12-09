США ввели санкции против Портнова
Министерство финансов США ввело санкции против первого заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова
Об этом сообщает Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В санкционный список внесли Портнова и его фонд.
Санкции были введены в рамках американского глобального "акта Магнитского".
Это закон США и ряд других стран, содержащий перечень чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека. Акт предусматривает отказ в визах и финансовые санкции.
Портнов занимал должность советника первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах. В 2014 году Портнов уехал из Украины. А 19 мая 2019 вернулся в Украину.
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